Бобровник Прохор Максимов
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Упоминание
Неизвестно
Ukraine, Kyiv Orthodox Consistory Church Book Duplicates, 1840-1845 | https://www.myheritage.com/research/collection-30301/ukraine-kyiv-orthodox-consistory-church-book-duplicates-1840-1845?lang=RU&ite... Показать все
Бракосочетание
12.11.1828
Рождение ребёнка
17.05.1849
Сын: Бобровник Петр Прохорович
Мать ребёнка: Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова
Рождение ребёнка
11.11.1851
Дочь: Бобровник (Бобровник) Стефанида
Мать ребёнка: Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бобровник Феодор Прохорович
Мать ребёнка: Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова
Рождение ребёнка
09.06.1857
Сын: Бобровник Кирилл Прохорович
Мать ребёнка: Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Бобровник (Бобровник) Екатерина Прохорова
Мать ребёнка: Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Бобровник (Бобровник) Анна Прохорова
Мать ребёнка: Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова
Рождение ребёнка
12.08.1959
Дочь: Бобровник (Бобровник) Мария Прохорова
Мать ребёнка: Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова
Смерть
Неизвестно