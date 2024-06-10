Бобровник Прохор Максимов 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобровник Прохор Максимов

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Бобровник Максим Мартинов

Мать: Бобровник Ефросиния Романова

Малин, Житомирська область
Упоминание
Неизвестно
Ukraine, Kyiv Orthodox Consistory Church Book Duplicates, 1840-1845 | https://www.myheritage.com/research/collection-30301/ukraine-kyiv-orthodox-consistory-church-book-duplicates-1840-1845?lang=RU&ite... Показать все
Бракосочетание
12.11.1828

Жена: Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
17.05.1849

Сын: Бобровник Петр Прохорович

Мать ребёнка: Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
11.11.1851

Дочь: Бобровник (Бобровник) Стефанида

Мать ребёнка: Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Бобровник Феодор Прохорович

Мать ребёнка: Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова

Рождение ребёнка
09.06.1857

Сын: Бобровник Кирилл Прохорович

Мать ребёнка: Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Бобровник (Бобровник) Екатерина Прохорова

Мать ребёнка: Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Бобровник (Бобровник) Анна Прохорова

Мать ребёнка: Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
12.08.1959

Дочь: Бобровник (Бобровник) Мария Прохорова

Мать ребёнка: Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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