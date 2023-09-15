Темников Козма Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТемников Козма Елисеев

Темников Козма Елисеев

Место рождения

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Темников Елисей Зиновьев

Мать: скрыто настройками приватности

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрена Козмина

Мать ребёнка: Матрена Павлова

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.06.1849

Сын: Темников Иван Козмин

Мать ребёнка: Матрена Павлова

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close