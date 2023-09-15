Темников Козма Елисеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Темников Елисей Зиновьев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрена Козмина
Мать ребёнка: Матрена Павлова
Рождение ребёнка
20.06.1849
Сын: Темников Иван Козмин
Мать ребёнка: Матрена Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно