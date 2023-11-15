Грушовенко ? Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грушовенко ? Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Грушовенко Никифор Тихонович

Мать: Грушовенко Кылына Степановна

Смерть
1934
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