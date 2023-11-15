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Грушовенко ? Никифоровна
Грушовенко ? Никифоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Дата смерти
1934
Пол
Женский
Отец
Грушовенко Никифор Тихонович
Мать
Грушовенко (Таранюк) Кылына Степановна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Грушовенко Никифор Тихонович
Мать:
Грушовенко Кылына Степановна
Смерть
1934
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