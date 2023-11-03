Андреев Стефан Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Стефан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреев Иван Андреев

Мать: Андреева 1, Нифантьева 2 Пелагея Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Голенкова 1, Пигарева 2 Варвара Стефанова

Мать ребёнка: Андреева Акилина Николаева

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Андреев Семен Стефанов

Мать ребёнка: Андреева Акилина Николаева

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Маркова Ксения Стефанова

Мать ребёнка: Андреева Акилина Николаева

Рождение ребёнка
02.11.1859

Дочь: Феоктиста Стефанова

Мать ребёнка: Андреева Акилина Николаева

Рождение ребёнка
13.01.1862

Дочь: Татьяна Степанова

Мать ребёнка: Андреева Акилина Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Михаил Стефанов

Мать ребёнка: Андреева Акилина Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каленина Лукия Стефанова

Мать ребёнка: Андреева Акилина Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Акилина Николаева

Смерть
Неизвестно
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