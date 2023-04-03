Ядров Евгений Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ядров Евгений Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ядрова Валентина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ядрова Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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