Кумилина (Свишникова) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кумилина (Свишникова) Ольга Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кумилин Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Кумилин Фёдор Григорьевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.06.1925

Сын: Кумылин(кумилин) Леонид (Леонтий) Фёдорович

Отец ребёнка: Кумилин Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
18.10.1927

Дочь: Бобровская Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Кумилин Фёдор Григорьевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кумилин Фёдор Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
15.03.1954
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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