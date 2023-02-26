Кумилина (Свишникова) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.03.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кумилин Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Кумилин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
10.06.1925
Сын: Кумылин(кумилин) Леонид (Леонтий) Фёдорович
Отец ребёнка: Кумилин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
18.10.1927
Дочь: Бобровская Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Кумилин Фёдор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.03.1954