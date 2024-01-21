Захаров Алексей Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1896
Дата смерти14.11.1904
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1896
запись #12 Крещение 13 февраля. Восприемники: запас флота квартирмейстер Яков Семёнов Захаров и Никольская крестьянка Мария Евфимова ПротасоваСвященник Стефан ПроскуряковПсаломщик Николай Богородицкий
Смерть
14.11.1904
запись #121 погребение 15.11.1904 причина смерти от простудывозраст на момент смерти 8 летсвященник Тихон Третьяковпсаломщик Михаил Перфиловместо погребения на приходском кладбище