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Захаров Алексей Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1896

Дата смерти

14.11.1904

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1896

Отец: Захаров Тимофей Семёнович

Мать: Захарова Марфа Евфимовна

запись #12 Крещение 13 февраля. Восприемники: запас флота квартирмейстер Яков Семёнов Захаров и Никольская крестьянка Мария Евфимова ПротасоваСвященник Стефан ПроскуряковПсаломщик Николай Богородицкий
Смерть
14.11.1904
запись #121 погребение 15.11.1904 причина смерти от простудывозраст на момент смерти 8 летсвященник Тихон Третьяковпсаломщик Михаил Перфиловместо погребения на приходском кладбище
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