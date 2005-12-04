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Евдокимов Григорий Игоревич
Евдокимов Григорий Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.2005
Пол
Мужской
Отец
Евдокимов Игорь Мартинович
1979 г.р.
Мать
Евдокимова (Яцун) Анастасия Владимировна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2005
Отец:
Евдокимов Игорь Мартинович
Мать:
Евдокимова Анастасия Владимировна
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