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Шмелева Полина Сергеевна

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

29.03.2011

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.2011

Отец: Шмелев Сергей Владимирович

Мать: Шмелева Анна Николаевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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