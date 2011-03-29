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Шмелева Полина Сергеевна
Шмелева Полина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Астрахань
, город Астрахань, Астраханская область
Дата рождения
29.03.2011
Пол
Женский
Отец
Шмелев Сергей Владимирович
1985 г.р.
Мать
Шмелева (Зарецкая) Анна Николаевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.2011
Отец:
Шмелев Сергей Владимирович
Мать:
Шмелева Анна Николаевна
Астрахань
, город Астрахань, Астраханская область
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