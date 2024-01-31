Чибисова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чибисова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Чибисов Евсевий (Евсей) Филиппович

Отец ребёнка: Чибисов Филипп Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Чибисов Филипп Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Наталья Филипповна

Отец ребёнка: Чибисов Филипп Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1843

Сын: Чибисов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Чибисов Филипп Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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