Чибисова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Чибисов Евсевий (Евсей) Филиппович
Отец ребёнка: Чибисов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Чибисов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Наталья Филипповна
Отец ребёнка: Чибисов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Чибисов Николай Филиппович
Отец ребёнка: Чибисов Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно