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Казимиров Николай Васильевич

Место рождения

г. Астрахань

Дата рождения

10.12.1950

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1950

Отец: Казимиров Василий Семёнович

Мать: Стукалова Прасковья Сергеевна

г. Астрахань
Бракосочетание
16.06.1972

Жена: Тимофеева Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
08.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева Лариса Николаевна

г. Астрахань
Рождение ребёнка
13.05.1976

Сын: Казимиров Василий Николаевич

Мать ребёнка: Тимофеева Лариса Николаевна

г. Астрахань
Рождение ребёнка
22.05.1987

Дочь: Щербакова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Тимофеева Лариса Николаевна

г. Астрахань

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