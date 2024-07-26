Казимиров Николай Васильевич
Место рожденияг. Астрахань
Дата рождения10.12.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1950
г. Астрахань
Бракосочетание
16.06.1972
Рождение ребёнка
08.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева Лариса Николаевна
г. Астрахань
Рождение ребёнка
13.05.1976
Сын: Казимиров Василий Николаевич
Мать ребёнка: Тимофеева Лариса Николаевна
г. Астрахань
Рождение ребёнка
22.05.1987
Дочь: Щербакова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Тимофеева Лариса Николаевна
г. Астрахань