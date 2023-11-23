Дементий Иоакимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементий Иоакимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Иоаким

Мать: Екатерина Иванова

Дементий Иоакимович (1670 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Иоакима. С 1705 года — священник села Красного Рыбинского уезда2 . В 1715 году по указу епископа ... Показать все
Рождение ребёнка
1703

Сын: Семен Дементьев

Мать ребёнка: Евдокия Пантелеева

Семен Дементьевич (1703 — 1784) Родился в семье священника села Арефина Рыбинского уезда1 Дементия Иоакимовича. Служил священником в том же селе. Жена его Марфа Яковлевна (1702-?). Дети: Василий, свящ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Пантелеева

Смерть
Неизвестно
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