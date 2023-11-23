Дементий Иоакимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1670
Отец: Иоаким
Мать: Екатерина Иванова
Дементий Иоакимович (1670 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Иоакима. С 1705 года — священник села Красного Рыбинского уезда2 . В 1715 году по указу епископа ... Показать все
Рождение ребёнка
1703
Сын: Семен Дементьев
Мать ребёнка: Евдокия Пантелеева
Семен Дементьевич (1703 — 1784) Родился в семье священника села Арефина Рыбинского уезда1 Дементия Иоакимовича. Служил священником в том же селе. Жена его Марфа Яковлевна (1702-?). Дети: Василий, свящ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Пантелеева
Смерть
Неизвестно