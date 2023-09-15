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Фалилеев Владимир

Место рождения

Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Фалилеев Константин Евграфович

Мать: Фалилеева Елизавета Перфильевна

Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сосновоборск, город Сосновоборск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Сосновоборск Красноярского края
Похороны
Около 1993
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