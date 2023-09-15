Фалилеев Владимир
Место рождения
Дата рождения1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Рождение ребёнка
Около 1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сосновоборск, город Сосновоборск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Сосновоборск Красноярского края
Похороны
Около 1993