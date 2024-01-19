Крицкий Иван Владимирович
Место рождения
Дата рождения19.05.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1885 ст.
Бракосочетание
06.11.1904 ст.
Жена: Крицкая Агафiя Елизарова
Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
17.02.1907 ст.
Мать ребёнка: Крицкая Агафiя Елизарова
Рождение ребёнка
23.03.1909 ст.
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Крицкая Агафiя Елизарова
Рождение ребёнка
29.09.1913 ст.
Мать ребёнка: Крицкая Агафiя Елизарова
Рождение ребёнка
29.04.1916 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Крицкая Агафiя Елизарова
Смерть
Неизвестно