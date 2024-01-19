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Крицкий Иван Владимирович

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

19.05.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1885 ст.

Отец: Крицкий Владимир Васильев

Мать: Крицкая Наталья Андреевна

Бракосочетание
06.11.1904 ст.

Жена: Крицкая Агафiя Елизарова

Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
17.02.1907 ст.

Сын: Крицкий Николай Иванович

Мать ребёнка: Крицкая Агафiя Елизарова

Рождение ребёнка
23.03.1909 ст.

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Крицкая Агафiя Елизарова

Рождение ребёнка
29.09.1913 ст.

Сын: Крицкий Виктор Иванович

Мать ребёнка: Крицкая Агафiя Елизарова

Рождение ребёнка
29.04.1916 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Крицкая Агафiя Елизарова

Смерть
Неизвестно
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