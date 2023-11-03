Петухова (Орлова) Ольга Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1963
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Лыжина Лариса
Отец ребёнка: Петухов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
22.05.1966
Рождение ребёнка
1973
Рождение ребёнка
1977
Сын: Петухов Виталий
Отец ребёнка: Петухов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
1980
Рождение ребёнка
1982
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2015