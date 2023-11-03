Петухова (Орлова) Ольга Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Орлова) Ольга Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

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1965 г.р.
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1977 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Лыжина Лариса

Отец ребёнка: Петухов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
22.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
1977

Сын: Петухов Виталий

Отец ребёнка: Петухов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Анатолий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Анатолий Николаевич

Смерть
2015
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