Кречина (Иващенко) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.?.?
Дата смерти11.03.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1936
Дочь: Домарёва Нина Гавриловна
Отец ребёнка: Кречин Гаврил Андреевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Кречин Анатолий Гаврилович
Отец ребёнка: Кречин Гаврил Андреевич
Рождение ребёнка
11.10.1944
Отец ребёнка: Кречин Гаврил Андреевич
Рождение ребёнка
20.12.1945
Дочь: Ерёменко Галина Гавриловна
Отец ребёнка: Кречин Гаврил Андреевич
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Кречин Гаврил Андреевич
Рождение ребёнка
29.11.1951
Дочь: Карасёва Любовь Гавриловна
Отец ребёнка: Кречин Гаврил Андреевич
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Сагарь Антонина Гавриловна
Отец ребёнка: Кречин Гаврил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1910
Городовиковск, Городовиковский муниципальный район, Республика Калмыкия