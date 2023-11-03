Кречина (Иващенко) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кречина (Иващенко) Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.?.?

Дата смерти

11.03.1910

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1936

Дочь: Домарёва Нина Гавриловна

Отец ребёнка: Кречин Гаврил Андреевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Кречин Анатолий Гаврилович

Отец ребёнка: Кречин Гаврил Андреевич

Рождение ребёнка
11.10.1944

Сын: Кречин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Кречин Гаврил Андреевич

Рождение ребёнка
20.12.1945

Дочь: Ерёменко Галина Гавриловна

Отец ребёнка: Кречин Гаврил Андреевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Кречин Виктор Гаврилович

Отец ребёнка: Кречин Гаврил Андреевич

Рождение ребёнка
29.11.1951

Дочь: Карасёва Любовь Гавриловна

Отец ребёнка: Кречин Гаврил Андреевич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Сагарь Антонина Гавриловна

Отец ребёнка: Кречин Гаврил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кречин Гаврил Андреевич

Смерть
11.03.1910
Городовиковск, Городовиковский муниципальный район, Республика Калмыкия
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