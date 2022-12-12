Ревякин Нестер Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРевякин Нестер Трофимович

Ревякин Нестер Трофимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

После 1785

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Ревякин Трофим Саввович

Мать: Ревякина Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Ревякин Симон Нестерович

Мать ребёнка: Ревякина Наталия Григориевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Ревякин Яков Нестерович

Мать ребёнка: Ревякина Наталия Григориевна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мариана Нестерова

Мать ребёнка: Ревякина Наталия Григориевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревякина Наталия Григориевна

Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1785
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close