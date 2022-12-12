Ревякин Нестер Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Ревякин Трофим Саввович
Мать: Ревякина Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Ревякина Наталия Григориевна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Ревякина Наталия Григориевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мариана Нестерова
Мать ребёнка: Ревякина Наталия Григориевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1785