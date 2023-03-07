Дюков Алексей Ефимов
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Дюков Ефим Емельянов
Мать: Дюкова Марья Семёнова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Миронова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Дюкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дюкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дюкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдаткина Матрёна Алексеевна
Мать ребёнка: Дюкова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дюкова Мария
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно