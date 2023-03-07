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Дюков Алексей Ефимов

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Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Дюков Ефим Емельянов

Мать: Дюкова Марья Семёнова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Миронова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Дюкова Мария

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Дюкова Мария

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Дюкова Мария

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдаткина Матрёна Алексеевна

Мать ребёнка: Дюкова Мария

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюкова Мария

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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