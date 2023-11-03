Проводникова Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроводникова Мария Петрова

Проводникова Мария Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Проводников Иван Филиппов

Отец ребёнка: Проводников Филип Никитин

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Проводников Василий Филипов

Отец ребёнка: Проводников Филип Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проводников Афанасий Филипов

Отец ребёнка: Проводников Филип Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проводников Филип Никитин

Смерть
1783
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close