Федякова Мария Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1914
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 2-6 августа 1914г Аркадий Родители: Сокольского села крестьянин Андрей Михаилов Федяков и законная его жена Афанасия Феодорова, оба православные Восприемники: сын их Андрей и крестьянская ... Показать все
Смерть
Неизвестно