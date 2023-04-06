Федякова Мария Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякова Мария Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1914
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 2-6 августа 1914г Аркадий Родители: Сокольского села крестьянин Андрей Михаилов Федяков и законная его жена Афанасия Феодорова, оба православные Восприемники: сын их Андрей и крестьянская ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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