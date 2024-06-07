Арина Михайловна 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Арина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локтев Леонтий Павлович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Локтева Марья Леонтьевна

Отец ребёнка: Локтев Леонтий Павлович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Локтев Степан Леонтьевич

Отец ребёнка: Локтев Леонтий Павлович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Локтева Прасковья Леонтьевна

Отец ребёнка: Локтев Леонтий Павлович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Локтев Ванифантий Леонтьевич

Отец ребёнка: Локтев Леонтий Павлович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Локтев Ефим Леонтьевич

Отец ребёнка: Локтев Леонтий Павлович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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