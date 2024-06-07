Арина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Локтева Марья Леонтьевна
Отец ребёнка: Локтев Леонтий Павлович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Локтев Леонтий Павлович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Локтева Прасковья Леонтьевна
Отец ребёнка: Локтев Леонтий Павлович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Локтев Ванифантий Леонтьевич
Отец ребёнка: Локтев Леонтий Павлович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Локтев Леонтий Павлович
Смерть
Неизвестно