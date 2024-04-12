Потап Акимов
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
По четвертой ревизской сказке 1782 года Потапу 5 лет
Бракосочетание
16.02.1802
Жена: Ксения Мартьянова
НАРК Ф25, оп 22, д 23, лист 271 Шелтозерскаго Горнего прихода деревни Кюраселги отрок крестьянской сын Потап Акимов тогож прихода деревни Фёдоровской государственной крестьянкой девкой Ксенией Мартья... Показать все
Бракосочетание
23.04.1816
Жена: Татьяна Егорова
НАРК, Ф25, оп 22, д 43, лист 461об Акима Лукина сын Потап Акимов вторым браком с девицею того же прихода деревни Лавручья крестьянина Егора Данилова дочерью Татьяной Егоровой
Рождение ребёнка
02.01.1823
Дочь: Домника Потапова
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
Смерть
Неизвестно