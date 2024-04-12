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Потап Акимов

Место рождения

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.
1793 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
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Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
По четвертой ревизской сказке 1782 года Потапу 5 лет
Бракосочетание
16.02.1802

Жена: Ксения Мартьянова

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
НАРК Ф25, оп 22, д 23, лист 271 Шелтозерскаго Горнего прихода деревни Кюраселги отрок крестьянской сын Потап Акимов тогож прихода деревни Фёдоровской государственной крестьянкой девкой Ксенией Мартья... Показать все
Бракосочетание
23.04.1816

Жена: Татьяна Егорова

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
НАРК, Ф25, оп 22, д 43, лист 461об Акима Лукина сын Потап Акимов вторым браком с девицею того же прихода деревни Лавручья крестьянина Егора Данилова дочерью Татьяной Егоровой
Рождение ребёнка
02.01.1823

Дочь: Домника Потапова

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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