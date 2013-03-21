Блинова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Нина

Блинова Нина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1967

Дата смерти

21.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1999

Дочь: Кривко Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Блинов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
13.10.?

Сын: Блинов Александр Александрович

Отец ребёнка: Блинов Александр Николаевич

Смерть
21.03.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close