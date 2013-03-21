Блинова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1967
Дата смерти21.03.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1999
Дочь: Кривко Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Блинов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
13.10.?
Сын: Блинов Александр Александрович
Отец ребёнка: Блинов Александр Николаевич
Смерть
21.03.2013