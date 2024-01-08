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Константинова Акилина Алентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
01.11.1846 ст.

Дочь: Константинова Мария Петровна

Отец ребёнка: Константинов Петр Демьянович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №657, стр. 616
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Петр Демьянович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Смерть
Неизвестно
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