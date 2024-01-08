Константинова Акилина Алентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1821 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
01.11.1846 ст.
Дочь: Константинова Мария Петровна
Отец ребёнка: Константинов Петр Демьянович
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №657, стр. 616
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Смерть
Неизвестно