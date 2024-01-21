Евдокия Константинова (вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Константинова (вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1855 ст.

Сын: Поляков Николай Евлампиевич

Отец ребёнка: Поляков Евлампий Семенов (вич)

Старое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Матрена Евлампиевна

Отец ребёнка: Поляков Евлампий Семенов (вич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Даниил Евлампиевич

Отец ребёнка: Поляков Евлампий Семенов (вич)

Смерть
Неизвестно
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