Евдокия Константинова (вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1855 ст.
Сын: Поляков Николай Евлампиевич
Отец ребёнка: Поляков Евлампий Семенов (вич)
Старое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Матрена Евлампиевна
Отец ребёнка: Поляков Евлампий Семенов (вич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Даниил Евлампиевич
Отец ребёнка: Поляков Евлампий Семенов (вич)
Смерть
Неизвестно