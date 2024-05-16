Каратаева (Горностаева) Нелли Павловна
Место рожденияАгинское, Агинский р-н, Читинская обл., Россия
Дата рождения1939
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Агинское, Агинский р-н, Читинская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каратаева) Ольга
Отец ребёнка: Каратаев Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
22.10.1964
Дочь: Жгировская (Каратаева) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Каратаев Николай Спиридонович