Каратаева (Горностаева) Нелли Павловна 1939 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКаратаева (Горностаева) Нелли Павловна

Каратаева (Горностаева) Нелли Павловна

Место рождения

Агинское, Агинский р-н, Читинская обл., Россия

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Горностаев Павел Иванович

Мать: Горнастаева (Старицина) Анна Матвеевна

Агинское, Агинский р-н, Читинская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каратаева) Ольга

Отец ребёнка: Каратаев Николай Спиридонович

Рождение ребёнка
22.10.1964

Дочь: Жгировская (Каратаева) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Каратаев Николай Спиридонович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.