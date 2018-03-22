Чугунова (Калинина) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1954
Дата смерти22.03.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1975
Сын: Чугунов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Чугунов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
13.06.1982
Сын: Чугунов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Чугунов Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.2018