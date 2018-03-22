Чугунова (Калинина) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова (Калинина) Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1954

Дата смерти

22.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1975

Сын: Чугунов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Чугунов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
13.06.1982

Сын: Чугунов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Чугунов Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов Владимир Николаевич

Смерть
22.03.2018
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