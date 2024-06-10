Шаркевич (Мануйлова) Ксения Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1904 ст.
Дочь: Шаркевич Стефанида Варфоломеевна
Отец ребёнка: Шаркевич Варфоломей Евдокимович
Новолокти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно