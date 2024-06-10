Шаркевич (Мануйлова) Ксения Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаркевич (Мануйлова) Ксения Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаркевич Варфоломей Евдокимович

Рождение ребёнка
10.11.1904 ст.

Дочь: Шаркевич Стефанида Варфоломеевна

Отец ребёнка: Шаркевич Варфоломей Евдокимович

Новолокти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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