Жижжина (Новикова) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Жижжина Лидия Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.05.1925
Дочь: Шинкова Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.11.1927
Дочь: Анисимова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жижжин Михаил
Смерть
Неизвестно