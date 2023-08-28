Жижжина (Новикова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жижжина (Новикова) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Жижжина Лидия Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.05.1925

Дочь: Шинкова Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.11.1927

Дочь: Анисимова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жижжин Михаил

Смерть
Неизвестно
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