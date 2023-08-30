Устюгова (Устюгова) Татьяна Стефанова
Место рожденияпочинок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
Дата рождения10.01.1902
Дата смерти25.05.1923
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1902
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1902 от 383
Крещение
11.01.1902
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
25.05.1923
д. Шуберь Елабужского Уезда Вятской Губернии
Причина смерти: Болезнь | 21 год от рака
Похороны
26.05.1923