Устюгова (Устюгова) Татьяна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюгова (Устюгова) Татьяна Стефанова

Место рождения

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии

Дата рождения

10.01.1902

Дата смерти

25.05.1923

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1902

Отец: Устюгов Стефан Кириллов

Мать: Устюгова Екатерина Николаева

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1902 от 383
Крещение
11.01.1902
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
25.05.1923
д. Шуберь Елабужского Уезда Вятской Губернии
Причина смерти: Болезнь | 21 год от рака
Похороны
26.05.1923
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