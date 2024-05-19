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Трофимов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1925

Дата смерти

До 1980

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1925

Отец: Трофимов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Анна

Рождение ребёнка
После 1933

Сын: Трофимов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Трофимова Анна

Рождение ребёнка
До 1950

Сын: Трофимов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1980
Звенигород, Звенигород, Московская область

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