Трофимов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1925
Дата смертиДо 1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1925
Отец: Трофимов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Анна
Рождение ребёнка
После 1933
Сын: Трофимов Борис Васильевич
Мать ребёнка: Трофимова Анна
Рождение ребёнка
До 1950
Сын: Трофимов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1980
Звенигород, Звенигород, Московская область