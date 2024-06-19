Немтинова Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чарыкова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чарыкова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чарыкова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чарыкова Лукерия Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чарыков Василий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чарыков Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чарыков Филипп Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чириков Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Чарыков Михаил