Немтинова Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немтинова Марина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чарыкова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чарыкова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чарыкова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чарыкова Лукерия Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чарыков Василий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чарыков Павел Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чарыков Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чарыков Филипп Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чириков Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Чарыков Михаил

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