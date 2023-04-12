Sulima (Gawryło) Elzbieta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sulima (Gawryło) Elzbieta

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1904

Дочь: Kołodko Aleksandra

Отец ребёнка: Sulima Feliks

Popiołówka, Korycin, Польша
Рождение ребёнка
26.01.1906

Сын: Sulima Jan

Отец ребёнка: Sulima Feliks

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sulima Feliks

Смерть
1960
Popiołówka
Popiołówka
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