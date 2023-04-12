Sulima (Gawryło) Elzbieta
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1904
Дочь: Kołodko Aleksandra
Отец ребёнка: Sulima Feliks
Popiołówka, Korycin, Польша
Рождение ребёнка
26.01.1906
Сын: Sulima Jan
Отец ребёнка: Sulima Feliks
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Sulima Feliks
Смерть
1960
Popiołówka
Popiołówka