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Тимофей Николаев (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.02.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1851 ст.

Отец: Николай Исаев (Ич)

Мать: Анна Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
17.05.1870 ст.

Жена: Анна Александрова (Вна)

Рождение ребёнка
08.01.1874 ст.

Дочь: Домника Тимофеева (Вна)

Мать ребёнка: Анна Александрова (Вна)

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1875 ст.

Дочь: Екатерина Тимофеева (Вна)

Мать ребёнка: Анна Александрова (Вна)

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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