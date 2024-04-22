Тимофей Николаев (Ич)
Место рождения
Дата рождения22.02.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1851 ст.
Отец: Николай Исаев (Ич)
Мать: Анна Иванова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
17.05.1870 ст.
Жена: Анна Александрова (Вна)
Рождение ребёнка
08.01.1874 ст.
Дочь: Домника Тимофеева (Вна)
Мать ребёнка: Анна Александрова (Вна)
Рождение ребёнка
24.11.1875 ст.
Дочь: Екатерина Тимофеева (Вна)
Мать ребёнка: Анна Александрова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно