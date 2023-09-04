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Морозов Максим Владимирович
Морозов Максим Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.12.1985
Пол
Мужской
Отец
Морозов Владимир Николаевич
1961 г.р.
Мать
Морозова (Куликова) Ольга Константиновна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1985
Отец:
Морозов Владимир Николаевич
Мать:
Морозова Ольга Константиновна
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