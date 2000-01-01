Чиркова Сталина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1963
Отец ребёнка: Отроков Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1970
Сын: Отроков Александр Викторович
Отец ребёнка: Отроков Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
10.06.1978
Сын: Отроков Максим Викторович
Отец ребёнка: Отроков Виктор Васильевич