Чиркова Сталина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова Сталина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1940

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1963

Сын: Отроков Олег Викторович

Отец ребёнка: Отроков Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
23.02.1970

Сын: Отроков Александр Викторович

Отец ребёнка: Отроков Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
10.06.1978

Сын: Отроков Максим Викторович

Отец ребёнка: Отроков Виктор Васильевич

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