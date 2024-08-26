Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смерти1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1724
Сын: Прохор Тимофеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1758
Меглино, Новинская волость, Осташковский уезд