Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

1758

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1724

Сын: Прохор Тимофеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1758
Меглино, Новинская волость, Осташковский уезд

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