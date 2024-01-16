Климов Анфим Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Анфим Семенов

Климов Анфим Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Климов Семен Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744 ст.

Дочь: Елена Анфимова

Мать ребёнка: Климова Ульяна Иванова

Микулино, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1749 ст.

Дочь: Прасковья Анфимова

Мать ребёнка: Климова Ульяна Иванова

Микулино, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Климов Абрам Анфимов

Мать ребёнка: Климова Ульяна Иванова

Микулино, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1754 ст.

Дочь: Летова Ирина Елфимова

Мать ребёнка: Климова Ульяна Иванова

Микулино, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1756 ст.

Сын: Климов Емельян Анфимов

Мать ребёнка: Климова Ульяна Иванова

Микулино, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1771
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close