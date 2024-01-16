Климов Анфим Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1771
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Климов Семен Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744 ст.
Дочь: Елена Анфимова
Мать ребёнка: Климова Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1749 ст.
Дочь: Прасковья Анфимова
Мать ребёнка: Климова Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Климов Абрам Анфимов
Мать ребёнка: Климова Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1754 ст.
Дочь: Летова Ирина Елфимова
Мать ребёнка: Климова Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1756 ст.
Мать ребёнка: Климова Ульяна Иванова
Смерть
1771