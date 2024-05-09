Пономаренко (Гусарова) Наталья Алексеевна 03.03.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пономаренко (Гусарова) Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1979

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

Не указан

Дети

2003 г.р.
2010 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1979

Отец: Гусаров Алексей Николаевич

Мать: Гусарова (Самотуева) Вера Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономаренко Юрий Леонидович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
31.07.2003

Дочь: Пыхтина Марина Юрьевна

Отец ребёнка: Пономаренко Юрий Леонидович

Бракосочетание
15.08.2009

Муж: не указан

Рождение ребёнка
14.12.2010

Дочь: Петрова Ульяна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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