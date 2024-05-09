Пономаренко (Гусарова) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1979
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономаренко Юрий Леонидович
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
31.07.2003
Дочь: Пыхтина Марина Юрьевна
Отец ребёнка: Пономаренко Юрий Леонидович
Бракосочетание
15.08.2009
Муж: не указан
Рождение ребёнка
14.12.2010
Дочь: Петрова Ульяна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан