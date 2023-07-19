Суриновская Морозова Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1977
Сын: Суриновский Вадим Николаевич
Отец ребёнка: Суриновский Николай Александрович
Рождение ребёнка
02.02.1982
Сын: Суриновский Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Суриновский Николай Александрович
Рождение ребёнка
02.02.1982
Сын: Суриновский Андрей Николаевич
Отец ребёнка: не указан