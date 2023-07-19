Суриновская Морозова Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суриновская Морозова Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1977

Сын: Суриновский Вадим Николаевич

Отец ребёнка: Суриновский Николай Александрович

Рождение ребёнка
02.02.1982

Сын: Суриновский Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Суриновский Николай Александрович

Рождение ребёнка
02.02.1982

Сын: Суриновский Андрей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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