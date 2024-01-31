Максимов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максимов Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Максимова Лидия Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Максимова Галина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: не указана

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