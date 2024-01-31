Максимов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максимов Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Максимова Лидия Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Максимова Галина Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: не указана