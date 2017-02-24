Деревянченко (Иванченко) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1946
Дата смерти24.02.2017
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Иващенко Василий Васильевич
Мать: Иващенко Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каменева Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Деревянченко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деревянченко Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Деревянченко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Деревянченко Николай
Смерть
24.02.2017