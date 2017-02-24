Деревянченко (Иванченко) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревянченко (Иванченко) Анна Васильевна

Место рождения

Кузнецов, Селивановская волость, Донецкий округ

Дата рождения

1946

Дата смерти

24.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Иващенко Василий Васильевич

Мать: Иващенко Александра

Кузнецов, Селивановская волость, Донецкий округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каменева Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Деревянченко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревянченко Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Деревянченко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревянченко Николай

Смерть
24.02.2017
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