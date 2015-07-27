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Барышников Дмитрий Михайлович
Барышников Дмитрий Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.07.2015
Пол
Мужской
Отец
Барышников Михаил Владимирович
1978 г.р.
Мать
Епатко Наталья Алексеевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.2015
Отец:
Барышников Михаил Владимирович
Мать:
Епатко Наталья Алексеевна
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