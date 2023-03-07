Кашина Пелагея Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кашин Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Кашин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Кашин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кашин Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Кашин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Просковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Кашин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Шмелёва Синклитикия Фёдоровна
Отец ребёнка: Кашин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
08.11.1837
Дочь: Шмелёва Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Кашин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кашин Яков Фёдорович
Отец ребёнка: Кашин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
05.02.1841
Отец ребёнка: Кашин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мавра Фёдоровна
Отец ребёнка: Кашин Фёдор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно