Кашина Пелагея Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина Пелагея Трофимовна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кашин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Кашин Фёдор Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кашин Кузьма Фёдорович

Отец ребёнка: Кашин Фёдор Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кашин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Кашин Фёдор Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Просковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Кашин Фёдор Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Шмелёва Синклитикия Фёдоровна

Отец ребёнка: Кашин Фёдор Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1837

Дочь: Шмелёва Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Кашин Фёдор Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кашин Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Кашин Фёдор Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1841

Сын: Кашин Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Кашин Фёдор Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мавра Фёдоровна

Отец ребёнка: Кашин Фёдор Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Фёдор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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