Конев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1907

Сын: Конев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Конева ?

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Конева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конева ?

Смерть
Неизвестно
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