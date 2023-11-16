Конев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1907
Сын: Конев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Конева ?
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Конева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конева ?
Смерть
Неизвестно