Калимуллин Азис Хусаинович
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
04.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вагапова Разия
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.9166338511
Военная служба
Неизвестно
Калимулин Азис Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1906 Место рождения: Горьковская обл. Дата и место призыва: __.__.1941 Молотовский РВК, Московская обл., Москва, Молотовский р-н Дата призыва: __.__.1941 Воинское звание: рядовой Последнее место службы: в/ч п/п 37625 Военно-пересыльный пункт: СПП Северо-Западного фронта Откуда прибыл: в/ч п/п 37625
Смерть
Неизвестно