Калимуллин Азис Хусаинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калимуллин Азис Хусаинович

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
04.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагапова Разия

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.9166338511
Военная служба
Неизвестно
Калимулин Азис Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1906 Место рождения: Горьковская обл. Дата и место призыва: __.__.1941 Молотовский РВК, Московская обл., Москва, Молотовский р-н Дата призыва: __.__.1941 Воинское звание: рядовой Последнее место службы: в/ч п/п 37625 Военно-пересыльный пункт: СПП Северо-Западного фронта Откуда прибыл: в/ч п/п 37625
Смерть
Неизвестно
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