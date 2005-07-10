Барабанова (Листравая) Раиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова (Листравая) Раиса Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1942

Дата смерти

10.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1942

Отец: Листравой Алексей

Мать: Листравая Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
12.07.1961

Сын: Барабанов Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Барабанов Геннадий Егорович

Рождение ребёнка
15.10.1968

Сын: Барабанов Александр

Отец ребёнка: Барабанов Геннадий Егорович

Рождение ребёнка
26.08.1974

Сын: Барабанов Виталий Геннадьевич

Отец ребёнка: Барабанов Геннадий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабанов Геннадий Егорович

Смерть
10.07.2005
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