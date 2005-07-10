Барабанова (Листравая) Раиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1942
Дата смерти10.07.2005
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1942
Отец: Листравой Алексей
Рождение ребёнка
12.07.1961
Сын: Барабанов Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Барабанов Геннадий Егорович
Рождение ребёнка
15.10.1968
Сын: Барабанов Александр
Отец ребёнка: Барабанов Геннадий Егорович
Рождение ребёнка
26.08.1974
Сын: Барабанов Виталий Геннадьевич
Отец ребёнка: Барабанов Геннадий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.2005