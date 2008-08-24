Елизаров Михаил
Место рождения
Дата рождения05.04.1920
Дата смерти24.08.2008
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1920
Отец: Елизаров Федор
Мать: Елизарова Екатерина
Рождение ребёнка
13.06.1950
Сын: Елизаров Сергей
Мать ребёнка: (Козырева) Нина
Россия
Рождение ребёнка
18.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Козырева) Нина
Смерть
24.08.2008