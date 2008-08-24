Елизаров Михаил 05.04.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Елизаров Михаил

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Место рождения

Ивановка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

05.04.1920

Дата смерти

24.08.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1920

Отец: Елизаров Федор

Мать: Елизарова Екатерина

Ивановка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.06.1950

Сын: Елизаров Сергей

Мать ребёнка: (Козырева) Нина

Россия
Рождение ребёнка
18.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Козырева) Нина

Смерть
24.08.2008

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