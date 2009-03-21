Шмаков Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмаков Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.2009

Отец: не указан

Мать: Саблина Юлия Сергеевна

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