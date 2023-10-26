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Лонина Ирина Вячеславовна
Лонина Ирина Вячеславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Вячеслав
Дети
Данил
Иван
Добавил:
МЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Иван
Отец ребёнка:
Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Данил
Отец ребёнка:
Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Вячеслав
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